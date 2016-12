Wall Street - Stocks to watch del 13 settembre

NEW YORK, 13 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un'apertura al rialzo per la piazza americana grazie anche alla decisione del comitato di Basilea che, nell'approvare la terza edizione dei requisiti di capitale per il sistema bancario, ha optato per una loro graduale introduzione.

Con Basilea III le banche dovranno più che triplicare il loro capitale di qualità, che passa al 7% dal 2%, ma entro un periodo di transizione che avrà termine nel gennaio 2019.

A contribuire al sollievo sui mercati sono stati anche i dati di venerdì, con un incremento delle scorte all'ingrosso Usa di luglio, segnale di attese di una ripresa della domanda.

La giornata di oggi è priva di dati macro o risultati societari. Unico appuntamento è l'intervento di Dennis Lockhart presidente della Federal Reserve di Atlanta, Georgia, alle 16,30.

Poca preoccupazione desta infine la tempesta atlantica Igor che, nonostante possa trasformarsi in un uragano categoria 5 e stia virando verso ovest, non dovrebbe mettere a repentaglio impianti energetici sul mare o sulla terraferma.

Attorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc2 sale dello 0,89%, il derivato sul Nasdaq NDc2 avanza dello 0,74% e il contratto sul Dow Jones DJc2 dello 0,84%.

I titoli in evidenza oggi: * BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione), CITIGROUP (C.N: Quotazione) e il Select Sector Financial SPDR (XLF.P: Quotazione) salgono nel preborsa tra l'1% e l'1,8% dopo l'approvazione di Basilea III.

* GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) sta rimescolando le file dei propri partner, come fa ogni due anni, ed è in procinto di nominare fino a 100 nuovi manager, scrive il New York Times che cita fonti direttamente coinvolte. * Citigroup ha tagliato le sue attese sull'utile per azione del terzo trimestre di GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) a 2,3 dollari da 3, e MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione) a 0,1 dollari da 0,58 a causa dei minori livelli di trading nel periodo in esame.