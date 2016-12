Wall Street - Stocks to watch del 9 settembre

NEW YORK, 9 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street suggeriscono un'apertura al rialzo, in attesa dei dati settimanali sui sussidi di disoccupazione.

Gli analisti consultati da Reuters si aspettano che le richieste di sussidi siano 470.000, in leggero calo rispetto alle 472.000 della settimana precedente.

Occhi puntati anche sulla bilancia commerciale di luglio, con il deficit atteso in lieve calo a 47,3 miliardi.

"Gli investitori pensano che non siamo lontani da una ripresa e, con i titoli di stato che offrono un rendimento modesto, il rapporto rischio-beneficio del mercato azionario diventa più attraente" spiega Andre Bakhos, direttore delle analisi di mercato di Lek Securities.

Tra gli eventi in calendario oggi, c'è anche la pubblicazione dei dati Eia sulle scorte di prodotti petroliferi negli Stati Uniti.

I titoli in evidenza oggi:

* L'autorità finanziaria britannica ha condannato GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) a pagare una multa da 17,5 milioni di sterline (27 milioni di dollari) per non aver comunicato di essere indagata per frode dalla corrispondente autorità statunitense. Il titolo sale dello 0,6% nel pre-borsa. Continua...