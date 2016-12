BORSA USA in rialzo con energia e banche, vola Zymogenetics

NEW YORK, 8 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in rialzo, recuperando il terreno perso ieri grazie ai progressi delle società energetiche e legate alle materie prime, sostenute dalla debolezza del dollaro.

Segno più per le banche, ieri in calo dopo che il Wall Street Journal aveva messo in discussione l'efficacia degli stress test effettuati a luglio in Europa. Fra i titoli del comparto, JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione) avanza di quasi tre punti percentuali.