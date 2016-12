Wall Street - Stocks to watch del 8 settembre

NEW YORK, 8 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street puntano a un apertura in lieve rialzo, estendendo l'andamento positivo delle borse europee.

* Bristol-Myers Squibb (BMY.N: Quotazione) prevede di rilevare lo sviluppatore di farmaci biotech ZymoGenetics ZGEN.O in un'operazione da 885 milioni di dollari, pari a un premio dell'84% sulla chiusura di ieri della società a 5,30 dollari. Bristol pagherà 9,75 dollari per azione in contanti per un costo complessivo di 735 milioni. Le azioni di Bristol-Myers hanno ieri chiuso a 26,61 dollari.