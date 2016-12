BORSA USA, indici in ribasso su timori banche Europa

NEW YORK, 7 settembre (Reuters) - Wall Street è in ribasso dopo le notizie sul sistema bancario europeo che hanno riacceso i timori sulla stabilità finanziaria della regione.

"E' una questione che continua a tornare", dice Peter Jankovskis, co-responsabile investimenti di OakBrook Investments LLC a Lisle, Illinois. "Non so quanto profondi siano questi timori, di sicuro rappresentano una buona scusa per togliere un po' di soldi dal tavolo".