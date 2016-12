Wall Street - Stocks to watch del 7 settembre

* Il dipartimento di giustizia Usa sta indagando sull'acquisizione da parte di GOOGLE (GOOG.O: Quotazione) di Ita Software Inc, società specializzata in programmi per l'acquisto di biglietti aerei su internet, per determinare se l'operazione si tradurrà in un eccesso di influenza sull'industria del turismo online, scirve il Wall Street Journal. * Giornata movimentata per AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG.N: Quotazione) sul fronte asiatico. A Hong Kong il colosso delle assicurazioni sta cercando di avere l'approvazione dall'autorità di borsa per la quotare il 21 settembre AIA, puntando a raccogliere 15 miliardi di dollari. A Taiwan pensa invece di far ripartire la vendita della sua controllata, Nan Shan Life, dopo aver aperto a una serie di banche locali, riferisce China Strategic Holdings (0235.HK: Quotazione). CSH doveva in orgine acquistare la società assieme a Primus Financial per 2,2 miliardi di dollari prima che l'accordo venisse bocciato dai regolatori del paese.