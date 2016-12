BORSA USA in forte rialzo dopo dati manifattura

NEW YORK, 1 settembre (Reuters) - Balza con decisione la borsa Usa nelle contrattazioni di metà mattinata, con il mercato rassicurato dall'incremento messo a segno dall'attività manifatturiera statunitense e da nuovi segnali di crescita in Cina e Australia.

L'inatteso miglioramento dell'indice Ism manifatturiero di agosto ha spinto i listini Usa in rialzo di oltre il 2%, con il Nasdaq arrivato a guadagnare il 3%.

Il dato "sembra molto solido, in particolare considerando che il mercato ha paura di ogni dato perché ce ne sono stati di così brutti", commenta Dan Cook, analista di IG Markets a Chicago. "Sta avvalorando quello che è successo in Cina e Australia".

Gli investitori hanno relegato in secondo piano i dati Adp, che hanno mostrato una inattesa flessione di 10.000 posti di lavoro nel settore privato Usa ad agosto, e le statistiche governative da cui è emersa una caduta delle spese per costruzioni.

Tra le singole storie Burger King Holdings BKC.N mette a segno un balzo di quasi il 15%. La catena di hamburger numero due negli Usa potrebbe mettersi in vendita e ha già parlato con potenziali acquirenti, secondo una fonte.

In progresso del 3% Apple (AAPL.O: Quotazione) in attesa di comunicazioni su una nuova linea di iPod e dei piani per dare nuovo vigore alla linea Tv a lungo trascurata.