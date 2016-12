Wall Street - Stocks to watch dell'1 settembre

NEW YORK, 1 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta molto positivo.

Dopo aver mandato in archivio un mese di agosto in profondo rosso (è stato il peggiore agosto dal 2001 e il primo agosto negativo dal 2005), il listino di New York sembra voler iniziare il nuovo mese all'insegna dell'ottimismo, grazie alle indicazioni confortanti sull'andamento dell'attività manifatturiera in Cina.