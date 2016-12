BORSA USA annulla perdite prime battute dopo dati fiducia agosto

NEW YORK, 31 agosto (Reuters) - Wall Street segna un modesto rialzo grazie al dato della fiducia Usa di agosto che ha mostrato un aumento inatteso, annullando così le perdite iniziali e che ha portato un po' di sollievo agli investitori in ansia per la ripresa dell'economia.

Il dato, diffuso dal Conference Board, è salito a 53,5 dal dato di luglio a 51,0 rivisto da 50,4, a fronte di attese di 50,5. Il Pmi di Chicago è sceso invece a 56,7 da 62,3 di luglio, appena sotto le attese di 57.

"La fiducia è un po' migliorata. Quel Pmi arrivato quasi in linea con le attese ha contribuito a dare un po' di sollievo", ha detto Kevin Kruszenski, a capo del trading per KeyBanc Capital Markets a Cleveland.

Prima del rimbalzo dell'azionario, l'indice S&P .SPX si era avvicinato a quota 1,040 punti, un supporto chiave che è stato difeso due volte settimana scorsa.

L'attenzione ora si sposta sulla pubblicazione dei verbali della riunione del 10 agosto della Federal Reserve, quando aveva assunto una posizione più espansiva.

Alle 17,10 italiane il Dow Jones .DJI sale dello 0,41%, lo Standard & Poor 500 .SPX dello 0,03%, e il Nasdaq .IXIC dello 0,32%.

A pesare sulla piazza americana sono soprattutto le petrolifere, zavorrate dalla flessione del prezzo del greggio CLc1 poco sopra i 74 dollari al barile.

Il colosso del settore transgenico Monsanto (MON.N: Quotazione) cede il 5% circa dopo aver abbassato l'outlook sull'anno, con l'utile per azione in un range di 2,40-2,45 dollari dalla precedente forbice di 2,40-2,60 dollari. La società ha annunciato una riduzione del personale a 650 unità da 700 e spese di ristrutturazione nel quarto trimestre per 150 milioni di dollari.