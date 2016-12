BORSA USA accelera perdite dopo discorso Obama su economia

NEW YORK, 30 agosto (Reuters) - Wall Street accelera le perdite, seppure di poco, toccando i minimi di sessione, dopo il discorso del presidente Usa Barack Obama che ha annunciato di aver discusso coi suoi consiglieri economici di nuove misure per promuovere la crescita eocnomica.

La sessione è stata fino all'intervento di Obama impostata alla cautela, con gli investitori in attesa di una serie di dati macro previsti in settimana, a partire da manifattura e servizi, oltre agli occupati non agricoli di agosto.