BORSA USA perde terreno, investitori cauti nonostante dati

NEW YORK, 30 agosto (Reuters) - Wall Street perde terreno, nonostante gli aumenti nella spesa e nel reddito dei consumatori, che non sono riusciti a dare fiducia sulla possibilità di una ripresa dell'economia.

Secondo gli analisti questo rialzo avrà vita breve a meno che le società non aumentino le assunzioni.

"Il consumatore ha speso a luglio e probabilmente ha speso ad agosto, nonostante la mancanza di progressi sul fronte occupazione. Ma non è un processo sostenibile", dice Burt White, direttore e responsabile degli investimenti di LPL Financial a Boston. "A un certo punto le imprese dovranno fare la loro parte e assumere".

Tra i titoli in evidenza:

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) ha annunciato un'offerta da 18,5 miliardi di dollari per l'acquisizione dell'americana Genzyme GENZ.O, che sale del 3,9%. La società Usa, dopo una riunione del Cda, ha ribadito il suo no alla cessione. L'AD di Sanofi ha detto di non avere fretta.