Wall Street - Stocks to watch del 27 agosto

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile, però, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione della seconda stima sul Pil Usa del secondo trimestre: le attese sono per un incremento dell'1,4%, contro +2,4% della previsione precedente; il deflatore implicito è visto in rialzo dell'1,8% e le vendite finali in crescita dello 0,9%; l'indice dei prezzi Pce, il barometro dell'andamento dell'inflazione prediletto dalla Fed, è stimato in aumento dello 0,1%, con una componente core che dovrebbe segnare un incremento dell'1,1%; gli utili delle imprese, infine, sono visti in aumento del 4,2% (+5,8% la prima stima).