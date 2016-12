BORSA USA in rialzo 1%, aiuta Bernanke, Intel volatile

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - Wall Street è in rialzo rafforzata dalle dichiarazioni del presidente della Fed Ben Bernanke secondo cui, se necessario, saranno dati nuovi stimoli all'economia Usa.

* INTEL (INTC.O: Quotazione ) sale dello 0,2% intorno alle 17 dopo che il titolo ha sbandato per qualche minuto fino alla temporanea sospensione. Il gruppo ha rivisto al ribasso le previsioni di fatturato a 11 miliardi di dollari dal range 11,2-12 miliardi. Fonti hanno detto che il gruppo e Infineon (IFXGn.DE: Quotazione ) dovrebbero annunciare nel fine settimana un accordo sul futuro dell'attività wireless della società tedesca. Non è chiaro se l'intesa comporterebbe la cessione dell'intera controllata, che genera un fatturato di oltre un miliardo di euro.

* 3PAR (PAR.N: Quotazione), la società di archiviazione dati americana al centro di una battaglia tra Dell e Hewlett-Packard, sale del 21,9%. Oggi DELL DELL.O ha portato la sua nuova offerta a 27 dollari per azione, per un controvalore totale di 1,8 miliardi. A questo rilancio la concorrente Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione) ha contrattaccato con una nuova offerta a 30 dollari per azione per un controvalore di 2 miliardi di dollari. Dell sale del 2,5%, HP cede lo 0,9%.