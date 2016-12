BORSA USA gira in negativo su esaurirsi spinta dati sussidi

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - Wall Street ha annullato gli iniziali guadagni e ora muove in lieve calo: i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, poco migliori delle attese, non sono sufficienti a mantenere i listini in territorio positivo.

Negli Stati Uniti le domande di sussidi sono calate di 31.000 unità a 473.000 nella settimana terminata il 21 agosto, mentre il consensus prevedeva una discesa a 490.000. Le richieste medie delle quattro settimane, che vengono considerate una migliore misura della tendenza di fondo, sono però aumentate di 3.250 unità a 486.750, massimo da fine novembre.

"Vogliamo che crescano gli occupati e il dato sui sussidi è un buon segno, ma di certo non qualcosa che ti fa pensare che tutto va bene. Ci piacerebbe vedere più assunzioni nel settore privato", spiega Anthony Halpin, investment adviser di Chicago Partners Investment Group LLC.

Il comparto farmaceutico e quello dei prodotti di largo consumo sono tra i più colpiti dalle vendite.

Alle 19,05 italiane il Dow Jones .DJI cede lo 0,2%, lo Standard & Poor 500 .SPX perde lo 0,15% e il Nasdaq .IXIC lo 0,33%.

Sul fronte delle acquisizioni, 3PAR Inc (PAR.N: Quotazione) ha accettato l'offerta di Dell Inc DELL.O, affondando il tentativo di Hewlett-Packard Co (HPQ.N: Quotazione). Le azioni di 3PAR perdono il 2,4% circa, Dell sale dello 0,8%. HP sale dello 0,4%.