BORSA USA in leggero rialzo dopo dati sussidi disoccupazione

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - Wall Street è in lieve rialzo dopo i dati sulla disoccupazione, considerata il principale ostacolo a una decisa ripresa dell'economia.

Le richieste di sussidi sono calate di 31.000 unità a 473.000, dato destagionalizzato, nella settimana che termina il 21 agosto. Le richieste medie delle quattro settimane, che vengono considerate una migliore misura della tendenza di fondo del mercato del lavoro, sono però aumentate di 3.250 unità a 486.750, massimo da fine novembre.

"Dopo i dati deludenti della scorsa settimana, i numeri di oggi danno sollievo, ma non cambiano il fatto che (la disoccupazione) è ancora molto elevata in questa fase", dice Peter Boockvar, strategist di Miller Tabak & Co a New York. "Il mercato del lavoro resta debole, con le imprese ancora riluttanti ad assumere e a prendersi dei rischi".

Alle 16,50 italiane il Dow Jones .DJI sale dello 0,3% a 10.093, lo Standard & Poor 500 .SPX dello 0,45% a 1.060, il Nasdaq .IXIC dello 0,25% a 2.146,71.

Tra i titoli in evidenza:

* 3PAR Inc (PAR.N: Quotazione) ha accettato l'offerta di Dell Inc DELL.O, affondando il tentativo di Hewlett-Packard Co (HPQ.N: Quotazione). Le azioni di 3PAR perdono il 2,5% circa, Dell sale dell'1%. HP sale dello 0,9%.