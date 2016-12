BORSA USA, calo più ampio dopo dati, Dow sotto 10.000 poi risale

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - L'azionario Usa ha esteso il ribasso dopo i dati sulle vendite di case che hanno evidenziato un calo superiore alle attese. L'indice Dow è sceso brevemente sotto quota 10.000 per la prima volta in questo mese poi risalire dai minimi di seduta.

Gli investitori temevano un dato debole già dalle prime battute e hanno ricevuto conferma dalle cifre che hanno evidenziato la debolezza dell'economia statunitense.

Le vendite di case a luglio hanno segnato un ribasso del 27%, circa il doppio di quanto previsto, a un tasso annuo di 3,83 milioni di unità, ben oltre quota 4,7 milioni indicata da un sondaggio Reuters con gli economisti.

"Anche dopo 4 anni di declino, il mercato immobiliare rimane la principale minaccia per la ripresa", dice Zach Pandl, economista di Nomura Securities International a New York. "Il problema che ci ha spinto in una recessione rimane. C'è ancora squilibrio, troppe case e domanda scarsa".

Alle 17,05 italiane il Dow Jones .DJI perde lo 0,97% a 10.075,72, lo Standard & Poor's 500 .SPX lo 0,96%, il Nasdaq l'1,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le società proprietarie di immobili sono in forte calo dopo i dati. BEAZER HOMES USA Inc (BZH.N: Quotazione) e il costruttore di abitazioni di lusso TOLL BROTHERS INC (TOL.N: Quotazione) perdono il 2%.