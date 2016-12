BORSA USA, indici contrastati, tecnologici appesantiscono Nasdaq

NEW YORK, 23 agosto (Reuters) - L'azionario Usa prosegue contrastato negli scambi pomeridiani con le vendite sui tecnologici che pesano sul Nasdaq .IXIC mentre i guadagni delle utility e dei titoli di altri comparti difensivi sostengono i panieri più ampi.

Una possibile battaglia per la conquista della società di data management 3PAR (PAR.N: Quotazione) tra Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione) e Dell Inc DELL.O trascina HP in calo dell'1,7% con ripercussioni negative su tutto il settore tecnologico già appesantito dalle preoccupazioni attorno alla ripresa dell'economia.