Wall Street - Stocks to watch del 23 agosto

NEW YORK, 23 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un'apertura di borsa in rialzo grazie a un sentiment di mercato che, dopo due settimane di ribassi per gli indici S&P e Dow, trova spunti di incoraggiamento dalle ultime notizie in tema di M&A. Tra queste, il piano di Intel (INTC.O: Quotazione), annunciato nei giorni scorsi, per conquistare il produttore di software McAfee MFE.N per 7,7 miliardi di dollari. L'agenda di oggi non prevede appuntamenti rilevanti né sul fronte dei risultati aziendali né sul versante macroeconomico.