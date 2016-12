Wall Street positiva, sostenuta da operazioni M&A

NEW YORK, 23 agosto (Reuters) - L'azionario Usa è positivo grazie alle operazioni di M&A inclusa quella che interessa direttamente Wall Street, cioè l'offerta di Hewlett-Packard Co's (HPQ.N: Quotazione ) su 3PAR Inc (PAR.N: Quotazione ).

L'analista preferirebbe che le società spendessero per assumere, ma quello che sta succedendo è comunque "un segno positivo per il mercato".

* Hewlett-Packard Co (HPQ.N: Quotazione) ha lanciato un'offerta da 24 dollari per azione su 3PAR Inc (PAR.N: Quotazione). La proposta per complessivi 1,6 miliardi di dollari supera quella concorrente da parte del rivale Dell Inc DELL.O.