Wall Street - Stocks to watch del 20 agosto

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street muovono verso il basso, preannunciando una probabile apertura negativa della borsa Usa. Pesa il pessimismo circa le prospettive della ripresa economica negli Stati Uniti, all'indomani della delusione per i dati sull'occupazione e sull'attività economica nella East Coast.

Alla luce dei dati di ieri si seguirà oggi con attenzione l'annuncio da parte dell'Istituto per la ricerca sul ciclo economico (ECRI) -- alle 16,30 italiane -- sull'indice settimanale sull'attività economica per la settimana scorsa.

* Sotto osservazione i grandi gruppi del settore energetico, per capire chi può essere interessato a una delle tre aziende in vendita nel settore dei gas naturali, per un un valore combinato potenziale di 5,5 miliardi di dollari. Lo scrive il Wall Street Journal, specificando che i tre soggetti in cerca di acquirente sono Chief Oil & Gas, Talon Oil & Gas e Anschutz Exploration.