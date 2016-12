Borsa Usa appesantita da delusione dati occupazione, industria

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - L'azionario statunitense accusa la delusione per i dati sul mercato del lavoro e il comparto manifatturiero, che hanno nuovamente messo in discussione la solidità della ripresa economica.

Il numero di richieste di sussidi di disoccupazione ha toccato la scorsa settimana quota mezzo milione, massimo da nove mesi, mentre la produzione manifatturiera nel medio Atlantico è in calo per la prima volta dal luglio 2009.

I titoli più esposti al ciclo economico sono quelli che pagano il prezzo più alto per l'incertezza che grava sulla ripresa: tra essi gli industriali 3M (MMM.N: Quotazione ), che cede il 2,7%, e Boeing (BA.N: Quotazione ), che segna il -2,5%. Male anche energia e materie prime, con il prezzo del greggio in caduta verso i 74 dollari al barile ed Exxon (XOM.N: Quotazione ) che perde l'1,8%.

Non basta a rianimare i listini nemmeno l'attività sul fronte fusioni e acquisizioni, in altre occasioni fonte di stimoli rialzisti per i mercati. Intel (INTC.O: Quotazione) offre 7,68 miliardi di dollari per il produttore di software per la sicurezza McAfee MFE.N. Il titolo McAfee vola a +57,4%, ma Intel cede il 3,5% e pesa sul listino tecnologico Nasdaq.