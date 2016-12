Wall Street - Stocks to watch del 19 agosto

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario a Wall Street muovono in rialzo, a indicare una probabile partenza positiva della borsa Usa.

Per le 14,30 sono attesi dal ministero del Lavoro i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione per la settimana terminata venerdì scorso. Gli economisti sentiti da Reuters si aspettano mediamente 476.000 nuove richieste, in calo dalle 484.000 unità dei sette giorni precedenti.