Wall Street in rosso su dati disoccupazione, manufattura

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - Le azioni Usa perdono più di un punto percentuale dopo che i dati della Fed Filadelfia hanno evidenziato per la regione statunitense del medio Atlantico un indice delle condizioni dell'attività economica in calo al livello più basso da luglio 2009.

"Se non vogliamo chiamarla recessione, siamo certamente in una linea piatta, e non vediamo nessuna crescita", ha detto Joe Saluzzi, co-manager del trading per Themis Trading in Chatham, New Jersey.