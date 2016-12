BORSA USA, trimestrali e fervore M&A spingono indici Wall Street

NEW YORK, 17 agosto (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo, spinto dall'attività sul fronte delle acquisizioni nei settori delle commodities. Sostengono Wall Street anche gli utili sopra le attese di alcuni titoli-guida nel settore retail, che offrono spiragli di ottimismo sull'andamento dei consumi.

A spingere i titoli legati alle materie prime è la notizia dell'offerta da 38,6 miliardi di dollari di BHP Billiton (BHP.AX: Quotazione )(BLT.L: Quotazione ) per la canadese Potash (POT.TO: Quotazione )(POT.N: Quotazione ), produttrice di fertilizzanti, offerta rifiutata in quanto giudicata "largamente inadeguata".

"L'attività sul fronte M&A mostra che i vertici aziendali hanno fiducia nell'economia e sono disposti a investire parte delle riserve di contante", dice Michael Sheldon, chief market strategist di RDM Financial a Westport, nel Connecticut.

Forniscono ulteriore benzina ai rialzi le notizie dei buoni risultati di Wal-Mart (WMT.N: Quotazione ) e Home Depot (HD.N: Quotazione ), i cui profitti hanno superato le previsioni degli analisti nonostante il fatturato sia stato sotto le attese per entrambe la società. Wal-Mart sale dell'1,8% mentre Home Depot guadagna il 2,6%.

Quella della spesa per consumi rimane una delle grandi incognite sulla strada di una ripresa sostenibile nel medio e lungo periodo.

Dan Cook, senior market analyst di IG Markets a Chicago, è ancora molto cauto circa le prospettive per i mercati nelle prossime settimane. "Le acque sono decisamente troppo torbide per adesso", dice. "Abbiamo ancora un enorme problema di occupazione nel paese e sarà dura far ripartire la domanda."