BORSA USA positiva dopo risultati Wal-Mart e Home Depot

NEW YORK, 17 agosto (Reuters) - Wall Street prosegue in rialzo dopo l'annuncio di profitti sopra le attese di Wal-Mart e Home Depot, anche se Wal-Mart è stato cauto sulla forza dei consumi americani.

Wal-Mart (WMT.N: Quotazione ) ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione dall'attività ordinaria di 0,97 dollari (3,60 miliardi di dollari), un centesimo sopra le attese e ha alzato la previsione sull'utile per azione dell'anno fiscale 2011 a 3,95-4,05 dollari, rispetto ai 3,99 dollari attesi dagli analisti. Intorno alle 17,00 italiane il titolo guadagna il2% a 51,4 dollari. I buoni risultati sono la conseguenza di un efficace controllo dei costi e di vendite sui mercati internazionali.

I prezzi alla produzione Usa sono saliti a luglio per la prima volta in quattro mesi, aiutando a disperdere i timori di deflazione, mentre il numero dei cantieri aperti è salito, sebbene a un ritmo minore delle attese. Secondo Dan Cook, senior analyst di Ig Markets a Chicago, i mercati sono in una fase di attesa dopo la prudenza della scorsa settimana e i profitti guidati dall'abbassamento dei costi di Wal-Mart non dimostrano un sostanziale rafforzamento dell'economia.