Wall Street - Stocks to watch del 17 agosto

NEW YORK, 17 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnano la strada per un'apertura in rialzo dei mercati americani, sulla forza di alcune trimestrali di peso che hanno superato le attese degli analisti, soprattutto nel settore retail, indicatore dello stato di salute dei consumi.

"Ogni indizio che mostri una tenuta della spesa per i consumi è un fattore positivo," dice Peter Cardillo, capo economista per i mercati di Avalon Partners.

L'agenda macroeconomica prevede alle 14,30 italiane l'aggiornamento sull'indice dei prezzi alla produzione e le aperture di cantieri residenziali a luglio. Alle 15,15 la Federal Reserve comunicherà l'andamento di produzione industriale e utilizzo degli impianti a luglio.

Intorno alle 13,40 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna lo 0,66%, il derivato sul Nasdaq NDc1 lo 0,58% e il contratto a settembre sul Dow Jones DJc1 lo 0,60%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Wal-Mart (WMT.N: Quotazione) chiude il trimestre superando le stime sui profitti grazie all'efficace contenimento dei costi, ma manca di poco quelle sul fatturato. L'utile per azione sulle attività correnti segna 0,97 dollari e supera di un cent le attese, il fatturato netto è in crescita del 2,8% a 103 miliardi di dollari, rispetto a stime pari a 105,329 miliardi. La società prevede che nel resto del 2010 la lentezza della ripresa economica inciderà sui consumi, ma è più ottimista sul 2011.

* La catena Home Depot (HD.N: Quotazione) ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 0,72 dollari e ricavi in crescita dell'1,8% a 19,4 miliardi, contro attese rispettivamente pari a 0,71 dollari e 19,6 miliardi. Il gruppo ha aggiornato le stime per l'esercizio fiscale 2010.

* Urban Outfitters (URBN.O: Quotazione) ha sorpreso i mercati dopo la chiusura con utili superiori alle attese e vede il fatturato di tutti i marchi in forte crescita. Il titolo saliva del 4% nell'after hour ieri sera.

* Sempre in tema di abbigliamento, Abercrombie & Fitch (ANF.N: Quotazione) ha registrato utili trimestrali di 0,22 dollari per azione e ricavi in crescita del 17% a 745,8 milioni, superando ampiamente le attese pari a 0,16 e 726,46 milioni di dollari.