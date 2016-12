Wall Street - Stocks to watch del 16 agosto

NEW YORK, 16 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, a indicare un probabile avvio negativo dell'azionario americano. A segnare l'inizio di settimana è ancora il timore delle ultime settimane per un rallentamento dell'economia americana, che terrà alta l'attenzione degli investitori sugli aggiornamenti macroeconomici e sulle trimestrali in programma per oggi.

Alle 14,30 italiane si conosceranno i risultati del sondaggio Empire State Manufacturing della Federal Reserve di New York. Alle 16 sarà la volta dei dati sul mercato immobiliare residenziale diffusi dalla National Association of Home Builders/Wells Fargo per agosto.

Intorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 perde lo 0,27%, il derivato sul Nasdaq NDc1 arretra dello 0,18% e il contratto a settembre sul Dow Jones DJc1 cede il 0,28%.

I titoli in evidenza oggi:

* La catena retail Lowe's (LOW.N: Quotazione) manca di poco le attese sui risultati del secondo trimestre, con utile per azione a 58 centesimi e fatturato a 14,4 (+3,7%), mentre gli analisti sentiti da Reuters indicavano l'utile a 59 centesimi per azione e il fatturato a 14,5 miliardi.

* Una serie di investitori da Stati Uniti, Europa e Abu Dhabi hanno investito 48 milioni di dollari in una start-up per competere con Intel (INTC.O: Quotazione) in uno dei business più redditizi del gigante tecnologico, scrive il New York Times. La start-up, chiamata Smooth-Stone e basata in Texas, lavorerà per modificare i chip a basso consumo degli smartphone in modo che facciano funzionare i server aziendali.

* Bank of America (BAC.N: Quotazione) sta valutando una riduzione della propria partecipazione in BlackRock (BLK.N: Quotazione), considerata un asset non-core, secondo una fonte vicina alla situazione. Blackrock a sua volta annuncia l'acquisizione del gestore taiwanese Primasia.

* Dell DELL.O ha annunciato l'intenzione di acquisire la società di data storage 3Par (PAR.N: Quotazione) a 18 centesimi per azione in contanti, vale a dire 1,15 miliardi di dollari in tutto. 3Par ha precisato che circa un terzo dei propri soci ha accettato l'offerta e che l'accordo prevede una clausola di annullamento con una 'penale' di 53,5 milioni di dollari.