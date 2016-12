BORSA USA in calo ma sopra minimi, cade Cisco, ok minerari

NEW YORK, 12 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street si confermano in ribasso, sebbene sopra i minimi toccati in avvio.

American International Group (AIG.N: Quotazione) non beneficia delle indiscrezioni, riferite da alcune fonti, su trattative in corso per cedere quote del business vita in Asia prima dell'Ipo: il titolo perde oltre un punto percentuale.