Wall Street - Stocks to watch del 12 agosto

NEW YORK, 12 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono attorno alla parità alla fine del mattino europeo, facendo pensare ad un avvio all'insegna dell'incertezza, dopo il sell-off di ieri.

Una conferma che la crisi non è ancora alle spalle arriva dalle rilevazioni della società immobiliare RealtyTrac: a luglio, infatti, negli Usa è salito del 9% rispetto al mese precedente e del 6% nei confronti di un anno prima il numero dei pignoramenti di abitazioni a causa del mancato pagamento delle rate dei mutui.

L'agenda macroeconomica prevede le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, viste scendere a 465.000 unità, nonché i prezzi all'import e all'export di luglio, stimati, rispettivamente, in crescita dello 0,4% e dello 0,1%.

I titoli in evidenza oggi:

* CISCO (CSCO.O: Quotazione ) è in calo a Francoforte, dopo aver perso il 5% nelle contrattazioni after-hours di Wall Street. Il colosso delle infrastrutture di rete ha archiviato il quarto trimestre fiscale con un utile per azione superiore alle attese, ma il fatturato è stato inferiore e l'AD John Chambers ha mandato segnali di cautela. Credit Suisse ha tagliato il target price di Cisco a 32 da 35 dollari, confermando "outperform".

* La catena di librerie BARNES & NOBLE (BKS.N: Quotazione) è in trattative con l'investment company di Ronald Burkle per chiudere una vertenza legale ed evitare una battaglia sulla composizione del cda. Secondo una fonte vicina al dossier, un accordo potrebbe essere annunciato nelle prossime 24 ore. Barnes & Noble è in vendita e ha attirato le attenzioni di diversi operatori di private equity. Continua...