Wall Street - Stocks to watch dell'11 agosto

NEW YORK, 11 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

L'umore degli investitori è stato colorato di nero dal comunicato della Fed che ha accompagnato la decisione scontata di lasciare i tassi invariati. L'istituto guidato da Ben Bernanke, infatti, ha evidenziato il rallentamento della ripresa economica. E il varo di una nuova misura per iniettare liquidità nel sistema, ovvero l'acquisto di titoli di stato utilizzando i ricavi ottenuti dalla vendita dei bond legati ai mutui in scadenza, non ha conseguito il risultato di tranquillizzare i mercati.