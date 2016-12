BORSA USA, indici cedono oltre 1% in attesa Fed, pesano minerari

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - L'azionario Usa viaggia in territorio negativo nell'incertezza dell'esito della riunione della Fomc della Fed questa sera, e dalla flessione delle minerarie che scontano un potenziale rallentamento della crescita in Cina

"La Cina è certamente il motore della crescita globale per quasi tutte le parti del mondo, specialmente gli Stati Uniti. I loro dati macro stanno influenzando la psicologia degli investitori in ogni tipo di asset", ha detto Craig Peckham, strategist per l'azionario a Jefferies & Co. a New York.