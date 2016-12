Wall Street - Stocks to watch del 10 agosto

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street suggeriscono un avvio di seduta negativo.

Sugli indici pesano le preoccupazioni per il dato sulle importazioni cinesi inferiori alle attese e la cautela in attesa della riunione del Fomc, il comitato della Fed che prende le decisioni sui tassi.

Nonostante la conferma dell'attuale politica monetaria sia scontata, gli occhi degli investitori sono puntati su eventuali indicazioni riguardo nuove misure per rilanciare l'economia.

Oggi l'agenda macroeconomica prevede inoltre il dato sulla produttività Usa nel secondo trimestre, stimato in crescita dello 0,2% con un costo unitario del lavoro visto in aumento dell'1,5%, e quello sulle scorte all'ingrosso di giugno, che dovrebbero registrare un incremento dello 0,4%, con vendite all'ingrosso in rialzo dello 0,5%.