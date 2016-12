BORSA USA positiva su attesa Fed, giù HP, bene Rimm e McDonald's

NEW YORK, 9 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in moderato rialzo, sostenuti dall'attesa che la Federal Reserve rilancerà una politica monetaria accomodante.

La riunione del Fomc, il comitato della Fed che adotta le decisioni sui tassi, si chiuderà domani. Le attese sono per una conferma del costo del denaro vicino allo zero per un periodo prolungato di tempo.