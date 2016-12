BORSA USA, indici in lieve rialzo in attesa riunione Fed

NEW YORK, 9 agosto (Reuters) - L'azionario Usa è in lieve rialzo, con gli investitori concentrati sulla riunione della Fomc della Fed di domani.

Il debole dato dell'occupazione di venerdì ha innescato una serie di speculazione riguardo la possibilità che la banca centrale americana possa comprare debito Usa per sostenere l'economia che sembra dare segnali di una nuova recessione e per combattere una potenziale deflazione.

"Gli scambi di oggi sono tutti in attesa di domani. La domanda primcipale è: 'La Fed lancerà un'altra granata di alleggerimento quantitativo'? E in base alla risposta le persone comprano o aspettano ai lati", ha detto John Canally, economista di Lpl Financial.