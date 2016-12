Wall Street - Stocks to watch del 6 agosto, ore 14,36

NEW YORK, 6 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono girati in negativo dopo che il dato di luglio sull'occupazione Usa registra un calo superiore alle attese dei payroll non agricoli, -131.000 unità contro 65.000 attesa da un sondaggio Reuters. Il tasso di disoccupazione è stabile al 9,5% contro 9,6% delle attese. Forte revisione del dato di giugno, -221.000 contro il calcolo precedente -125.000.