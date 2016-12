Wall Street - Stocks to watch del 4 agosto

NEW YORK, 4 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo, a segnalare un probabile avvio deficitario per la borsa americana.

La settimana scorsa è stata la terza consecutiva in cui le domande di mutui per l'acquisto di abitazioni sono cresciute, ha affermato stamani la Mortgage Bankers Association, grazie ai tassi di interesse ai minimi storici, fattore determinante anche per l'aumento delle domande di rifinanziamento dei prestiti per la casa.

Gli investitori aspettano oggi i dati sull'occupazione a luglio del settore privato dall'ADP, in arrivo alle 14,15 italiane, per avere nuove indicazioni sullo stato di salute del mercato del lavoro nazionale. In programma per le 16 l'aggiornamento dell'indice Ism di luglio per i servizi.

Attorno alle 13,25 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 cede lo 0,18%, il derivato sul Nasdaq NDc1 lo 0,26% e il contratto a settembre sul Dow Jones DJc1 lo 0,19%.

I titoli in evidenza:

* TOYOTA (7203.T: Quotazione) (TM.N: Quotazione) ha superato le aspettative sull'utile operativo del primo trimestre fiscale e migliorato l'outlook sull'anno, ma gli analisti restano preoccupati per lo yen forte e la traballante ripresa americana.

* Attesa per le trimestrali pesanti degli editori TIME WARNER (TWX.N: Quotazione) e NEWS CORP (NWSA.O: Quotazione), il gruppo finanziario PRUDENTIAL (PRU.N: Quotazione) e la proprietaria di piattaforme petrolifere TRANSOCEAN (RIG.N: Quotazione).

* La petrolifera BP (BP.L: Quotazione) (BP.N: Quotazione) afferma di aver raggiunto "un'importante traguardo" nel lavoro di otturazione delle perdite di greggio che stanno devastando la parte settentrionale del Golfo del Messico.

* Global Equities Research peggiora il rating di MICROSOFT (MSFT.O: Quotazione) citando un calo nella vendita di Office 10 insieme ai pc e la probabile pressione su Windows 7 in seguito al lancio di Chrome, sistema operativo di Google.