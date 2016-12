BORSA USA, indici fiacchi, deludono trimestrali, dati macro

NEW YORK, 3 agosto (Reuters) - L'azionario degli Stati Uniti appare debole nelle prime ore di contrattazione a Wall Street, appesantito dalla delusione per i risultati di alcuni pesi massimi di borsa oltre ai cali superiori alle attese degli ordini industriali e delle vendite di case in corso a giugno.

Il titolo Procter & Gamble (PG.N: Quotazione) cede quasi il 4%, Dow Chemical (DOW.N: Quotazione) addirittura il 9% dopo aver annunciato profitti trimestrali inferiori alle stime degli analisti.

Pfizer (PFE.N: Quotazione) va in controtendenza, sorprendendo positivamente le attese sugli utili e sul fatturato e annunciando di vedere il profitto per l'anno in corso nella parte alta della forchetta indicata in precedenza. Titolo a +4,5%.

I dati macroeconomici confermano però i segnali poco incoraggianti delle ultime settimane, in particolare si registra il calo ai minimi di sempre delle vendite di case in corso. In precedenza, ha destato poco entusiasmo anche la scoperta di reddito e spesa dei consumatori con andamento piatto a giugno.

Gli analisti considerano il mercato maturo per una fase di consolidamento, dopo il balzo del 2% di ieri che si aggiunge al quasi +7% nel mese di luglio, miglior mese da un anno a questa parte per l'indice S&P 500.

"E' un po' deludente. Arrivano notizie buone, poi cattive, poi di nuovo buone, poi cattive", dice Wayne Kaufman, chief market analyst di John Thomas Financial a New York. "Ma abbiamo segnato un nuovo massimo ieri, rompendo una resistenza, quindi il trend positivo è ancora in corso".

Il listino S&P 500 per ora resiste sopra la media mobile degli ultimi 200 giorni, segnale potenzialmente positivo. Ma fatica a mantenersi sul livello attuale, proprio a metà fra il massimo storico dell'ottobre 2007 e il minimo di 12 anni segnato nel marzo 2009.