Wall Street - Stocks to watch del 3 agosto

NEW YORK, 3 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in quasi invariati, facendo pensare a un avvio di seduta incerto.

I prezzi del petrolio sono in rialzo grazie alla debolezza del dollaro, ai minimi da tre mesi, mentre ritracciano i prezzi del rame dopo i forti recenti guadagni.

L'agenda macroeconomica prevede il Core Pce, i consumi reali e i redditi personali a giugno alle 14,30 e i Beni durevoli, i nuovi ordinativi, gli ordini all'industria e le vendite immobiliari in corso a giugno alle 16,00.

Oggi nuova tornata di trimestrali per le big Usa.

Il segretario del Tesoro Usa, Timothy Geithner, che resterà al suo posto finché lo vorrà il presidente Barack Obama, ha oggi detto che la disoccupazione è possibile torni a salire per un paio di mesi, anche se l'economia si sta gradualmente riprendendo.

I titoli in evidenza:

* Sotto i riflettori i titoli minerari dopo che Kinross Gold Corp (K.TO: Quotazione) ha annunciato che comprerà il 91% di Red back Mining Inc RBI.TO che ancora non possiede per circa 7 miliardi di dollari al fine di creare il più grande gruppo al mondo di miniere d'oro.