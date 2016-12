BORSA USA festeggia Ism superiore attese, indici verso +2%

NEW YORK, 2 agosto (Reuters) - L'azionario Usa allunga rispetto all'apertura spingendo l'indice S&P 500 oltre il livello critico della media mobile a 200 giorni. Alimenta la corsa di Wall Street l'economia manifatturiera Usa cresciuta a luglio più di quanto ci si attendesse, sebbene si confermi in rallentamento rispetto al mese precedente.

L'Institute for Supply Management (ISM) ha comunicato che il proprio indice sull'attività manifatturiera nazionale è sceso a luglio a 55,5 rispetto al 56,2 di giugno, e non fino a 54,1 come previsto da un panel di 60 economisti sentiti da Reuters.