Wall Street - Stocks to watch del 30 luglio

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - I futures degli indici azionari a Wall Street indicano un avvio negativo per la Borsa Usa con gli investitori che mostrano cautela in vista dei dati sul Pil sul secondo trimestre attesi alle 14,30 italiane.

Un giudice di New York ha citato in giudizio MetLife e Prudential Financial in un'indagine per verificare se le due compagnie abbiano defraudato le famiglie di militari deceduti distraendo milioni di dollari di benefici destinati alle famiglie.