Wall Street - Stocks to watch del 29 luglio

NEW YORK, 29 luglio (Reuters) - I futures degli indici azionari a Wall Street indicano un avvio positivo per la Borsa Usa. Ieri il Dow Jones ha chiuso debole a seguito dei dati sui beni durevoli e del Beige book della Fed sull'economia.

Diverse società annunciano oggi i risultati trimestrali: in prima fila il gigante EXXON (XON.N: Quotazione), poi tra altre Moody's Corp (MCO.N: Quotazione), Colgate-Palmolive (CL.N: Quotazione), Kellogg Co. (K: Quotazione), McAfee MFE.N, MetLife (MET.N: Quotazione), Eastman Chemical Co. (EMN.N: Quotazione), Franklin Resources (BEN.N: Quotazione) e Automatic Data Processing (ADP.O: Quotazione).