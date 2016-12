Wall Street - Stocks to watch del 27 luglio

NEW YORK, 27 luglio (Reuters) - I futures degli indici azionari a Wall Street segnano la strada per un nuovo passo in avanti, dopo la rottura, ieri, di importanti livelli di resistenza.

Alla luce del balzo nelle vendite di nuove case unifamiliari annunciato ieri, c'è interesse per il rapporto S&P/Case-Shiller sui prezzi immobiliari di 20 città americane a maggio (alle 15 italiane). La previsione è per un incremento pari al 4% sull'anno, dopo quello del 3,8% di aprile.

Nel pomeriggio tocca all'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board per il mese di luglio, atteso con interesse dopo il tracollo della fiducia rivelato dieci giorni fa dall'Università del Michigan. Le attese per oggi indicano un calo dell'indice a 51, dal 52,9 di giugno. In arrivo l'indice manifatturiero per il Midwest relativo a giugno.