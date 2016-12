Wall Street - Stocks to watch del 26 luglio

NEW YORK, 26 luglio (Reuters) - A Wall Street è l'ora dei ribassi, stando al calo dei futures sugli indici dell'azionario Usa nelle ore che precedono l'apertura.

L'agenda prevede alle 14,30 italiane l'aggiornamento per il mese di giugno sull'indice dell'attività economica della Federal Reserve di Chicago. Il ministero del Commercio diffonderà alle 16 i dati delle vendite di nuove case per lo stesso mese. Gli economisti sondati da Reuters si aspettano una crescita di 20.000 unità dalle 300.000 di maggio.

I titoli in evidenza:

* Grandi manovre in farmacia. Genzyme Corp GENZ.O, già capace di uno scatto a +15,4% venerdì dopo una manifestazione di interesse dalla rivale francese Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione)(SNY.N: Quotazione), avrebbe ricevuto 'avances' discrete anche da GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione), scriveva ieri il Wall Street Journal citando una fonte vicina alla vicenda. Glaxo avrebbe chiesto di essere avvisata qualora Genzyme sia disposta ad essere acquisita, ma Sanofi-Aventis resta in pole-position per concludere l'operazione, secondo esperti del settore.