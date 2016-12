Borsa Usa oscilla tra buone trimestrali e stress da test

NEW YORK, 23 luglio (Reuters) - Nel corso di una prima parte di seduta quanto mai incerta, gli indici a Wall Street procedono in ordine sparsi a un'ora circa dalla pubblicazione dei risultati degli stress test sulle banche europee, tema dominante oggi sui mercati.

"C'è sicuramente nervosismo per i test. Di fatto solo un risultato 'estremo' produrrebbe effetti di peso sul mercato, un esito molto meglio o molto peggio delle attese", Uri Landesman, presidente di Platinum Partners a New York.

Ma a sostenere almeno in parte l'azionario Usa sono alcune trimestrali incoraggianti, che sembrano riportare sulla retta via una stagione dei risultati corporate che non era iniziata con il piede giusto.