Borsa Usa fiacca dopo apertura positiva, Morgan Stanley +8,5%

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - Wall Street batte la fiacca dopo aver mostrato in apertura a guadagni più consistenti, lasciando intravedere una seduta in scia al rally in atto nelle borse europee.

Frenati dall'attesa per l'audizione congressuale del governatore Ben Bernanke, gli indici dell'azionario americano sono però passati rapidamente a oscillare in un range molto stretto intorno alla parità. Non mancano comunque spunti più che brillanti a livello individuale.

Guida la carica un pilastro del comparto bancario come Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) che ha presentato risultati oltre le attese per il secondo trimestre sia in termini di fatturato che di utili e vola oltre l'8,5% di rialzo. Benissimo anche l'altro big della finanza atteso alla prova della trimestrale, Wells Fargo (WFC.N: Quotazione), che sale di oltre il 5%.

I risultati premiano anche la controllata di Fiat FIA.MI nel settore delle macchine agricole, Cnh CNH.N, che balza a +3,2%, e Coca Cola (KO.N: Quotazione), che sale oltre il 2%. E' invece soprattutto la prospettiva fortemente ottimista offerta dal management a guidare Apple APPL.O vicino al 3% di rialzo.

Il tono severo delle critiche del premier inglese David Cameron non spaventa gli investitori interessati a BP (BP.N: Quotazione), che sale di quasi quattro punti percentuali anche a dispetto della riuscita imperfetta dell'operazione di stop alla perdita di greggio nel Golfo del Messico.