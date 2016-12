Cnh guadagna 3,3% in apertura Wall Street dopo ritorno in utile

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - Il produttore di macchine agricole Cnh CNH.N, controllata del gruppo Fiat FIA.MI, apre con andamento brillante a Wall Street nel giorno in cui annuncia il ritorno all'utile.

La società ha chiuso infatti il secondo trimestre con 144 milioni di dollari di attivo dai 67 milioni in rosso nell'analogo periodo dell'anno passato. L'utile al netto delle poste straordinarie, pari a 59 centesimi per azione, supera largamente i 41 centesimi per azione attesi dagli analisti. A circa dieci minuti dalla campana a New York il titolo corre oltre il 3,3% a 28,88 dollari.