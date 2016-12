Borsa Usa recupera gran parte delle perdite, Goldman in rialzo

NEW YORK, 20 luglio (Reuters) - Wall Street ha recuperato gran parte delle perdite e ora muove intorno alla parità, anche se resta sotto pressione per i ricavi deludenti mostrati dalle trimestrali di alcune importanti società.

Ibm (IBM.N: Quotazione ) perde quasi il 3,7% dopo aver annunciato, ieri a mercati chiusi, un fatturato in crescita ma sotto le attese, a causa di un calo dei contratti per servizi.

Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione ) è in calo del 2,3% dopo aver a sua volta registrato un fatturato inferiore alle previsioni e avere ridotto le stime di utili per la seconda metà dell'anno.

Nonostante ricavi e utili superiori alle attese, cede il 4,4% Whirlpool (WHR.N: Quotazione), che non ha dato soddisfazione agli investitori non avendo incrementato la guidance per l'anno in corso. Continua...