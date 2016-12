Borsa Usa in calo su delusione fatturato, dati immobiliare

NEW YORK, 20 luglio (Reuters) - Wall Street è trascinata al ribasso dalle delusioni a catena sui risultati societari, che continuano in larga maggioranza a denunciare problemi sotto il profilo del fatturato pur superando in molti casi le previsioni sugli utili.

"Gira tutto intorno al fatturato", dice Jamie Cox, managing partner di Harris Financial Group a Colonial Heights, Virginia. "La scorsa estate abbiamo già visto questo film, utili sopra le stime ma ricavi inferiori alle attese. Allora non importava e il mercato è salito. Ora questo trend non va più bene".

Intorno alle 17,00 l'indice Dow Jones .DJI perde circa lo 0,9%, lo Standard & Poor 500 .SPX cede lo 0,65% e il tecnologico Nasdaq .IXIC lascia sul terreno oltre un punto percentuale a -1,08%.

Ibm (IBM.N: Quotazione) perde quasi il 4% dopo aver annunciato, ieri a mercati chiusi, un fatturato che pur crescendo del 2% delude le attese e accusa un calo dei contratti per servizi. Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione) è in calo del 2% dopo aver a sua volta registrato un fatturato inferiore alle previsioni e avere ridotto le stime di utili per la seconda metà dell'anno.

Il fatturato deludente è il tallone d'Achille anche di Texas Instruments Inc TXN.N, che perde oltre il 4,5% dopo aver subito un calo degli ordini da parte di un produttore di telefonini, che gli analisti identificano in Nokia NOK1V.HE(NOK.N: Quotazione).

Nonostante ricavi e utili superiori alle attese, cede il 4% Whirlpool (WHR.N: Quotazione), che non ha dato soddisfazione agli investitori non avendo incrementato la guidance per l'anno in corso.

Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), altro caso di fatturato sotto le stime nonostante un utile superiore al previsto, riesce invece a invertire la tendenza dopo i primi scambi, e dopo essere stata in calo ben oltre il punto percentuale scambia intorno al +0,4%.

Qualche spiraglio arriva anche da Astec Industries (ASTE.O: Quotazione), produttore di macchiari per costruzioni stradali che vede il fatturato internazionale salire del 34% e il titolo balzare a +6% in borsa.