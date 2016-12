BORSA USA in lieve rialzo, pesa calo fiducia costruttori

NEW YORK, 19 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, con il calo dell'indice che misura il sentiment dei costruttori Usa che ridimensiona l'impatto positivo della trimestrale di Halliburton e del buon outlook sugli ordini di Boeing.

Più positive le notizie sul fronte corporate. La trimestrale di Halliburton (HAL.N: Quotazione ), la società di perforazioni che ha lavorato per la perdita del pozzo nel Golfo del Messico, ha però mostrato un balzo dell'utile sopra le attese, pari all'83%, e il titolo sale di quasi il 5%.

Boeing (BA.N: Quotazione), inoltre, nei prossimi giorni dovrebbe annunciare un numero significativo di nuovi ordini, dopo il nuovo contratto per trenta 777 per Emirates Airlines svelato oggi. In borsa Boeing guadagna l'1,29%.