BORSA USA, indici perdono oltre 2% su fiducia, calo ricavi

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street accentuano ulteriormente i cali con il passare delle ore, superando i due punti percentuali di perdita.

General Electric (GE.N: Quotazione), Bank of America (BAC.N: Quotazione) e Citigroup (C.N: Quotazione) hanno tutte superato le previsioni di utili, ma l'andamento della top line evidenzia un'incertezza sulla dinamica dei rispettivi mercati che preoccupa gli investitori. I ricavi appaiono infatti in calo e generalmente poco sotto le attese. Il titolo Ge cede il 3,5%, Bank of America perde il 7,7% mentre Citigroup lascia il 3,9% sul terreno.